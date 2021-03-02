Минск, , 15:23 — REGNUM Александр Лукашенко как первый президент Белоруссии заинтересован в сохранении суверенитета белорусского государства как никто другой. Об этом он заявил 2 марта на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, сообщает пресс-служба белорусского президента.

«В противном случае можно перечеркнуть всю четверть века, которую мне пришлось работать президентом», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

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Он отверг трансфер власти в Белоруссии, подтвердил курс на «многовекторную» внешнюю политику и рассказал об обсуждении этих вопросов 22 февраля в Сочи на переговорах с Владимиром Путиным. Лукашенко заявил: «Как мы тут будем устраивать внутренне свою страну, это наше дело. Вот внешнюю политику, о чем мы договаривались, мы будем координировать, как сейчас».

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«Все наши переговоры были основаны на создании единой системы по всем направлениям, чтобы это было еще теснее, чем сотрудничество округов и республик в самой Российской Федерации, — сообщил Лукашенко. — У нас есть твердое понимание, что это наше общее Отечество от Бреста до Владивостока, где сегодня существуют два независимых государства».

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