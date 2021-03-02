Ярославль, 2 марта, 2021, 15:22 — ИА Регнум. 38-летний житель Ярославля признан виновным в совершении трех разбойных нападений на аптеки, также в покушении на грабеж и в краже. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Ярославской области.

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Нападения ярославец совершил в течение месяца, начиная с 31 декабря 2017 года.

«Преступления в аптеках обвиняемый совершал по аналогичной схеме: покупал в соседнем продуктовом магазине кухонный нож, убедившись, что в аптеке нет других покупателей, надев медицинскую маску и угрожая ножом, требовал от провизора передачи ему денежных средств из кассы. В первый раз преступнику удалось таким образом похитить более 26 тысяч рублей, во втором случае — 8200 рублей, а в ходе третьего совершения третьего преступления провизору аптеки удалось нажать кнопку пульта вызова охраны, в связи с чем, опасаясь быть задержанным, мужчина не довел свой преступный умысел до конца и скрылся без денег», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Изобличить нападавшего в совершении разбоев удалось как раз из-за медицинской маски, которая при одном из эпизодов выпала у него из кармана.

«Доказать причастность данного лица к совершению преступления позволили, в частности, результаты биологической судебной экспертизы, согласно которой слюна и пот на изъятой медицинской маске принадлежат обвиняемому, — отметили в прокуратуре.

Подсудимому назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.