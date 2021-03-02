Киев, , 15:21 — REGNUM Правительству Украины нужно ликвидировать от 7 до 15 тыс. нормативно-правовых актов времен СССР и УССР, которые до сих пор активно применяются в законодательстве, заявил на форуме 2 марта первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук.

Стефанчук рассказал о путанице в законодательстве Украины, поскольку множество нормативно-правовых актов различного юридического веса и значения часто противоречат друг другу или же дублируют друг друга.

«Это дает возможность судам применять различные положения этих актов. Поэтому сводить проблему качества правосудия только к судам было бы несправедливо», — отметил вице-спикер.

Стефанчук отметил, что на рассмотрение Верховной рады уже внесен законопроект о «десоветизации законодательства»:

«Чтобы вычистить около 1,5 тыс. нормативно-правовых актов и обязать правительство сделать это же самое на своем уровне», — подчеркнул политик.

Вместе с тем он не уточнил, когда парламент Украины будет готов рассмотреть данный законопроект.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Стефанчук уже заявлял, что одна из ключевых задач парламента нынешнего созыва и фракции «Слуги народа» в частности — «отсечь тот старый хлам, который в законодательстве давно не действует».