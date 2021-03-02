Москва, , 15:24 — REGNUM На рынке России представлен новый грузовой фургон Opel Combo Cargo, произведенный в стране. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Дилеры компании уже начали прием заказов на новую модель немецкой марки. Новый Opel Combo Cargo в России собирается в двух вариантах длины кузова — стандартной и удлиненной. При этом длина первого варианта составляет 4380 мм, а второго — 4628 мм.

Удлиненный вариант модели идёт с боковой сдвижной дверью с правой стороны. При этом погрузочная длина данной версии составляет 3250 мм за счет люка в перегородке между кабиной и грузовым отсеком.

Отмечается, что объем грузового отделения удлиненной версии равен 3,7 кв. м. Он может быть увеличен за счет складывания кресел переднего пассажира до 4,1 кв. м.

Диапазон грузоподъемности новинки составляет от 693 до 732 кг. Специально для российских условий дорожный просвет Opel Combo Cargo был увеличен до 175 мм.

Под капотом новинки стоят 1,6-литровые двигатели, один из которых турбодизель мощностью 90 л. с., а второй агрегат выдает 115 «лошадей». Агрегатируются они с пятиступенчатой «механикой».

Напомним, на данный момент на российском авторынке продаются три модели компании Opel — кроссовер Grandland X, микроавтобус Zafira Life и фургон Vivaro.

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