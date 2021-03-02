Пенза, , 15:22 — REGNUM В Пензенской области 2 марта открыли работу регионального вебинара, посвященного вопросам агрострахования с господдержкой.

Министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев заявил, что по региону застраховано более 70% поголовья сельскохозяйственных животных. Также за последние годы в три раза возросло страхование посевных площадей. Сельхозтоваропроизводителям стали более интересны продукты, которые предлагают страховщики, уточнил глава регионального органа управления АПК.

Товаропроизводителю страхование в области сельского хозяйства дает уверенную возможность стабильного развития. Сельское хозяйство — отрасль, имеющая серьезные риски, поэтому важно пользоваться продуктами агрострахования, добавил Калентьев.

Отметим, серия семинаров организована национальным союзом агростраховщиков и издательством «Аграрий Плюс».

ИА REGNUM напоминает, в Пензенскую область на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2021−2023 годы будет направлено 197,6 млн рублей федеральных средств. Соответствующее соглашение заключил Минсельхоз РФ с региональным правительством.

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