Сеул, , 15:22 — REGNUM Южная Корея окажет гуманитарную помощь жителям Йемена. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

По их словам, на оказание помощи власти страны выделят $19 млн. Данное решение было принято по итогам видеоконференции, прошедшей 1 марта и посвященной гуманитарному кризису в Йемене.

Известно, что правительство Южной Кореи также намерено предоставить жителям Йемена продовольственную помощь в виде риса. Об объёмах и сроках предоставления продовольственной помощи не сообщается.

Напомним, что в 2020 году правительство Южной Кореи направило в Йемен наборы для диагностики коронавируса.