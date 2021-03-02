Нур-Султан, , 15:19 — REGNUM Более 160 млрд тенге ($381 млн) выделят в Казахстане для защиты населения от паводка до 2023 года. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям республики Юрий Ильин на пресс-конференции.

По его словам, средства будут направлены на защиту 276 населенных пунктов, в которых проживают 270 тыс. человек. Министр отметил, что с 2017 года в 315 населенных пунктах удалось полностью ликвидировать угрозу паводков.

Угроза затопления снижена в 350 населенных пунктах, в зоне проблемных участков остаются еще 200 населенных пунктов. Ильин добавил, что дополнительные силы могут быть переброшены в восточные и северные районы страны.

По состоянию на 2 марта объем снежных запасов превышает ному в бассейне реки Шагалалы в Акмолинской области, в реке Есиль Северо-Казахстанской области и реке Илек в Актюбинской области.