Вашингтон, , 15:18 — REGNUM Правительство США выделит дополнительные средства для оказания гуманитарной помощи Йемену, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента.

По словам Блинкена, в общей сложности на помощь ближневосточному государству будет выделено $350 млн с начала финансового 2021 года. Всего же с начала кризиса на «облегчение» страданий народа Йемена Вашингтон уже потратил $3,4 млрд.

Выделяемые средства пойдут на решение проблем с продовольствием, здравоохранением, с поставками питьевой воды и других гуманитарных проблем.

«Наша помощь также поддерживает профилактику и лечение острого недоедания, восстановление систем водоснабжения, ремонт дорог для улучшения доступа к уязвимым общинам, а также помощь семьям в получении дохода и восстановлении средств к существованию», — заявил госсекретарь.

При этом в дипломатическом ведомстве США подчеркнули, что одной лишь гуманитарной помощи недостаточно, чтобы решить коренные проблемы кризиса, для этого должен быть найдет политический выход.

«С этой целью мы призываем стороны присоединиться к процессу под руководством Специального посланника ООН Мартина Гриффитса и при поддержке активизированных дипломатических усилий во главе со Специальным посланником США в Йемене Тимом Лендеркингом по прекращению конфликта в Йемене», — добавил Блинкен.