Вашингтон, 2 марта 2021, 15:18 — REGNUM Правительство США выделит дополнительные средства для оказания гуманитарной помощи Йемену, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента.
По словам Блинкена, в общей сложности на помощь ближневосточному государству будет выделено $350 млн с начала финансового 2021 года. Всего же с начала кризиса на «облегчение» страданий народа Йемена Вашингтон уже потратил $3,4 млрд.
Выделяемые средства пойдут на решение проблем с продовольствием, здравоохранением, с поставками питьевой воды и других гуманитарных проблем.
При этом в дипломатическом ведомстве США подчеркнули, что одной лишь гуманитарной помощи недостаточно, чтобы решить коренные проблемы кризиса, для этого должен быть найдет политический выход.