Ростов-на-Дону, , 15:18 — REGNUM Родившийся в зоопарке Ростова-на-Дону белый медвежонок впервые вышел в уличный вольер. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

«Рады сообщить, что Комета с малышом вышли в уличный вольер с бассейном. Теперь все желающие могут навестить маму и медвежонка», — уточнили в пресс-службе.

ИА REGNUM сообщало, что детёныш появился на свет в декабре 2020 года у пары белых медведей Кометы и Айона. Малыш родился весом около 500 граммов, и находился всё это время в вольере с матерью.

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