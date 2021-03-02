Уфа, , 15:22 — REGNUM Мужчину заподозрили в убийстве сожительницы и своего знакомого в Башкирии. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщается, что ночью 1 марта в полицию г. Стерлитамака позвонил неизвестный, который сообщил, что приревновал свою сожительницу к своему приятелю и избил их. В результате потерпевшие скончались, пояснил звонивший.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка обнаружили подозреваемого в доме погибшего мужчины.

По предварительной версии, 33-летний фигурант уголовного дела со своей 49-летней сожительницей зашел погостить к 62-летнему знакомому. Следователи считают, что во время распития алкогольных напитков подозреваемый приревновал свою сожительницу и нанес обоим смертельные удары. Вскоре он уснул, а когда проснулся, то вызвал стражей порядка.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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