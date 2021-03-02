Киев, , 15:21 — REGNUM Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на часть имущества экс-заместителя председателя правления «Приватбанка» Владимира Яценко. Об этом сообщило 2 марта информационное агентство «Украинские новости».

«У Яценко частично имущество арестовали. По другим [фигурантам] ещё нет», — рассказал журналистам источник в правоохранительных органах Украины.

Он также отметил, что арестовано только имущество, официально оформленное на Яценко.

Напомним, ранее бывший зампред правления «Приватбанка» вышел из СИЗО под залог в размере 51,21 млн гривен или более $1,8 млн.

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