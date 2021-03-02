Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM Главгосэкспертиза одобрила проект строительства первой очереди нового кампуса петербургского университета ИТМО «Хайпарк» в городе-спутнике Южный. Предполагается, что возводить кампус под Петербургом будут в два этапа.

Сначала построят главный учебный корпус, четыре здания общежития № 1 на 618 человек и проложат дороги. Затем появятся еще три здания общежития № 2 на 463 студента.

Главный специалист управления объектов гражданского назначения Главгосэкспертизы РФ Павел Крутяков отметил единые функциональные и композиционные пространства, общественные зоны как между блоками учебного корпуса, так и в общежитиях, а также планы по цифровизации кампуса, где запланированы офисы для консультации и приема студентов в удаленном режиме.

Площадь учебного корпуса ИТМО «Хайпарк» составит 30 тыс. кв. метров, он будет состоять из девяти зданий, объединенных общей крышей в форме гигантского диска, на котором разместят спортивные зоны. По контуру будет выстроена беговая дорожка.

Архитектором проекта выступило бюро «Студия 44» Никиты Явейна, хотя в основу архитектурно-планировочного решения легла концепция британцев Allies and Morrison. Кроме преподавательских и учебных аудиторий главный корпус будет включать множество коворкингов для проектной и индивидуальной работы, фабрику-лабораторию для экспресс-прототипирования научных разработок, цифровую библиотеку, фуд-корт, книжные и сувенирные магазины, а также парковки для каршеринга и кикшеринга.

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Атриум должен будет при желании трансформироваться в конгресс-зал на 2 тыс. человек. Кроме того, в корпусе расположатся медиакоплекс в формате TED-пространства, музей науки, технологий и искусства. Здание рассчитано на единовременное обучение 1600 студентов и аспирантов, а также работу 500 преподавателей и вспомогательного персонала. Здесь будут обучаться и заниматься научной деятельностью студенты-магистранты и аспиранты университета ИТМО. Студенты программ бакалавриата и специалитета продолжат учиться в городском кампусе в центре Петербурга.

Все пространство второго кампуса обещают обустроить с использованием энергосберегающих технологий. Например, дождевая вода, которая обычно уходит через ливневую канализацию на городские станции аэрации, будет проходить локальную очистку и храниться в резервуарах. Её можно использовать для уборки тротуаров или полива зелени.

«До конца I квартала мы планируем получить от правительства Петербурга согласование проекта планировки территории, получим разрешение на строительство и начнем возведение первых объектов кампуса», — заявил генеральный директор АО «ИТМО Хайпарк» Андрей Назаров.

По словам генерального директора ООО «Город-спутник «Южный» Сергея Хромова, параллельно в Южном начнется жилищная застройка. Сейчас разрабатываются ППТ для строительства жилья для студентов и преподавателей, компания ведет переговоры с несколькими крупными банками и застройщиками.

Напомним, инновационный центр и кампус петербургского университета ИТМО будут созданы в рамках строительства города-спутника Южный в Пушкинском районе. Этот проект имеет статус стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга. Общий бюджет госфинансирования проекта оценивается в 27 млрд рублей. Бюджет проекта в целом — в 41 млрд рублей.

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