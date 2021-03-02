Москва, , 15:14 — REGNUM Статистика об росте количества «свободных денег» у российских граждан, к сожалению, не говорит о том, что они стали больше зарабатывать или откладывать, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев.

«Скорее всего, в данном исследовании отображены изменения текущего 2021 года и прошлого — 2020, который был крайне нестандартен.

Все существенные траты российские граждане сделали в 2020 году, когда у них были свободные деньги, о чем косвенно свидетельствует активный спрос и рост цен на рынке жилой недвижимости, автомобильном и прочих сегментах.

Поэтому на данный показатель — индекс «свободных денег» — ориентироваться сильно не стоит. Кроме того, было бы ошибочно сравнивать его с аналогичным периодом 2020 года или оценивать его в текущем моменте времени.

На данный показатель нужно смотреть в более продолжительной динамике. Дело в том, что с учётом инфляции, сокращений и рынка безработицы все же стало меньше свободных средств.

Помимо этого форс-мажорные периоды прошлого года немного научили граждан РФ откладывать и держать подушку безопасности», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс «свободных денег» (ИДС) у жителей России вырос в январе 2021 года на 82% по сравнению с декабрем 2020 года.

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