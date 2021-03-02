Вашингтон, , 15:13 — REGNUM Власти Соединенных Штатов 2 марта могут ввести санкции в отношении десяти российских официальных лиц, связанных с президентом России Владимиром Путиным, из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, ограничительные меры против России будут сопоставимы с антироссийскими санкциями Европейского союза.

Напомним, США уже сегодня, 2 марта, могут ввести санкции в отношении России из-за Навального. По данным двух собеседников Reuters, ожидается, что Вашингтон введёт санкции в соответствии с двумя указами и Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и ликвидации военных действий 1991 года (CBW).

Ранее новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг блогера согласовали постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза. После этого санкции должны пройти утверждение у европейских министров.

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