Киев, , 15:11 — REGNUM Жена лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука Оксана Марченко считает, что санкции, введенные властями Украины в их отношении, являются «беспочвенными политическими репрессиями».

Об этом она сказала на брифинге 2 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Абсолютно беспочвенные, антиконституционные, внесудебные политические репрессии против моей семьи… Нет просто ни одного доказательства… я не знаю, что там они рисуют и придумывают — конечно же, это ложь», — отметила она.

Отвечая на вопрос о страхе после введения санкций, Марченко заявила, что у нее есть страх «только перед Богом».

«А вот всем остальным людям, нашим дорогим украинцам, моим любимым согражданам нужно думать о том, что бояться нужно всем… Потому что, применив к нам вот эти вот совершенно безобразные беззаконные вещи, они (власти) завтра могут прийти к вам. И не будут объяснять, почему же у вас забирают вашу хату с краю, ваш гараж, может быть, там, ваш автомобиль, или участок, или в какой-то момент вы не сможете платить за тарифы ЖКХ… и никого не будет интересовать, что это же ваше», — подчеркнула она.

Также телеведущая, заявившая после введения санкций о том, что идет в политику, подчеркнула, что семья всю жизнь живет на Украине, отдыхает также на Украине, и все имущество — на территории страны.

«Наши дети приехали, сын учился — вернулся в Украину, дочка всегда училась в Украине. Папы, мамы, могилы — все у нас здесь. Мы никуда не уедем и не собирались никогда уезжать. Скажите, это как? Это какие надо придумывать уже сказки, какие сценарии, чтобы из нас сделать таких монстров?» — добавила Марченко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня сам Медведчука заявил, что служба безопасности Украины (СБУ) до сих пор не предоставила никаких доказательств, являющихся основанием для введения персональных санкций против него, жены и лиц из окружения. Он также отметил, что будет продолжать политическую деятельность на Украине и не покинет её территорию, что бы ни случилось.

Санкции в отношении Медведчука, Марченко и еще ряда лиц введены 19 февраля сроком на 3 года и означают блокирование всех активов. В службе безопасности Украины пояснили, что санкции вводятся в связи с расследованием дела о якобы финансировании терроризма и касаются поставок угля из республик Донбасса.