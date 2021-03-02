Айк Айвазян, 2 марта 2021, 16:32 — REGNUM Удины — самоназвание «уди».
Удины компактно проживают в северной части современной Азербайджанской Республики (на левобережье реки Кура) — в селе Нидж Куткашенского (ныне — Габалинского) района и в районном центре Варташен (ныне — Огуз), а также в Грузии, в селе Зинобиани (бывшее Октомбери) Кварельского района (это переселенцы из Варташена, откуда часть удин-диофизитов бежала в Грузию в 1922 г.). Удины дисперсно проживают также в России, Армении, Казахстане и т. д. Их общая численность — около 10 000 человек. Антропонимика удин (имена, фамилии, отчества), последователей Армянской апостольской церкви (далее — ААЦ), до недавнего времени была преимущественно идентична армянской. Удинский язык относится клезгинской группе нахско-дагестанской семьи языков. Он имеет два диалекта — ниджский и варташенский (варташенско-октомберийский). Степень их расхождения не препятствует взаимопониманию.
В 1990-х гг. экспедицией АН Грузии во главе с кавказоведом Зазой Алексидзе в монастыре Св. Екатерины на Синайском полуострове был обнаружен грузинско-албанский палимпсест. После его дешифровки европейскими лингвистами на основе удинского языка (2008 г.) в исторической науке окончательно утвердилось мнение, что с античного времени и до развитого средневековья удины могут считаться народом-доминантом (вначале — племенем) Албанского царства со столицами в городах Кабала и Шаки .
Анализ разноязычных античных и средневековых источников показывает, что процесс удинской этноконсолидации в среде разноплеменного лезгиноязычного метаэтноса албанцев раннего средневековья завершился в западной половине левобережья Куры примерно в IХ веке. Эта часть левобережной Албании в указанный период (
Для удинского народа, который всегда был братским армянам, христианская религия стала этническим маркером. Христианство в Кавказской Албании было официально принято при албанском царе Вачагане I Храбром, основателе Аршакидской династии страны на левом берегу Куры со столицей в Кабале (Капалаке), который был крещен в Армении Григором Просветителем в 315 г. Он также получил от Григора первого епископа своей страны Фому /Θωμά/. Тогда же образовалась Албанская церковь, которая находилась в каноническом единстве с Армянской апостольской церковью и в некоторой зависимости от неё: ААЦ имела статус «первой среди равных» по отношению к Албанской церкви (а до начала VII века — и к Иверской церкви). Подобно ААЦ, Албанская церковь не признала IV вселенский Халкедонский собор, исповедуя дохалкедонское (апостольское) христианство. Первые епископы Албании восседали в столице царства Кабале, а после 462 г. уже католикосы Албании обосновались в городе Чор (Дербент), который был первым центром созданного Сасанидами марзпанства (наместничества) Албания-Аран. В VI веке резиденция католикосов, которые с 552 года носили титул «католикос Албании, Лпинии и Чора», была перенесена из Чора в новую столицу марзпанства — город Партав. Он находился уже на этнически армянском правобережье Куры (после IХ века резиденциями становились также правобережные монастыри в Бердакуре, Хамши, Чареке и Гандзаке). Правобережные армянские провинции Утик и Арцах, называемые ещё Восточными краями Армении, были включены Сасанидами в состав Албанского марзпанства после 428 года, когда шаханшах Ирана Бахрам V Гур упразднил царство армянских Аршакидов и создал марзпанство Армения, присоединив его окраинные провинции к соседним марзпанствам. После вхождения армянских епархий Утика и Арцаха под юрисдикцию Албанской церкви в качестве официальных языков богослужения и письменного общения в ней применялись «албанский» — удинский и армянский языки. Но албанская письменность, созданная армянским архимандритом Месропом Маштоцем и албанским иереем Бениамином в начале V века (после создания армянского алфавита и параллельно с созданием грузинского письма), через несколько веков перестала употребляться, и единственным письменным-литературным языком для всего христианского населения бывшего Албанского марзпанства,
Предстоятели Албанской церкви рукополагались армянским католикосами, которые с VII века носили титул патриарха. В конце ХIV в. албанские католикосы обосновались в монастыре Гандзасар в центральном Арцахе — Хачене, и Албанский католикосат стал называться также и Гандзасарским. В XV в. возник и более 100 лет функционировал также антипрестольный католикосат в левобережном (т. е., вероятно, удинском) Чалете (с конца XVII до XIX века функционировал и другой антипрестольный католикосат на севере Хачена, в монастыре Ерицманканц — Трёх отроков). Гандзасарский католикосат продолжал по традиции носить название «Албанский», но оно никак не имело этнического содержания и было чистым анахронизмом. Сам католикосат фактически функционировал в качестве восточной епархии Армянской церкви, подобно тому, как функционировали католикосаты Ахтамара и Киликии. Несмотря на неразрывную культурную и языковую связь между северной и южной частями Албанского марзпанства и церковных епархий, перемещение этнически собственно албанского-удинского населения в правобережные этнически армянские районы было минимальным. В середине XVIII века десятки тысяч удин на левобережье Куры (около 50 сёл) были насильно обращены в мусульманство и потеряли своё национальное лицо.
Албанский католикосат с центром на правом берегу Куры формально просуществовал до декабря 1815 г., когда армянский католикос Ефрем Дзорагехци с согласия российских властей преобразовал его в Алуанское-Гандзасарское митрополитство ААЦ (Эчмиадзинского престола), с целью увеличения политического веса Армянской церкви на фоне противоборства Российской империи и Персии за господство в регионе Южного Кавказа. 11 марта 1836 г. император Николай I подписал особое «Положение об армяно-григорианской церкви», по которому вместо Алуанского митрополитства были образованы две епархии ААЦ — Карабахская (на правом берегу Куры) и Шемахинская (налевобережье).
Значительная часть верующих удин вплоть до последнего времени (1988−1990 гг.) была прихожанами именно ААЦ. Как в начале XX века, так и сразу после армяно-азербайджанского конфликта, в Азербайджанской ССР в конце века начался массовый исход оттуда сотен тысяч армян, но также и коренного удинского населения. И это было наглядным примером в действии хвалёной «толерантности» и «мультикультурализма» Азербайджана. Если в XVIII веке этнических удин на своей исторической родине могло быть около 100 000 человек в более чем 50 селениях, то в начале XX в., незадолго до резни 1918−1920 гг., удин оставалось около 10 000 человек, а к 1926 году их уже было всего 2445. Если в конце 1980-х годов число удин в Азербайджане было 6120 чел., то, по данным официальной статистики 1990-х гг., оно резко сократилось до 3800 человек. В городе Варташен численность удин упала с 3000 человек в 1988-м до 74 в 2009 году.
В условиях Карабахского конфликта деятельность ААЦ в Азербайджане невозможна, и те немногие удины — последователи ААЦ, которые еще остались там (в основном в селе Нидж), в вопросе религии оказались фактически в «вакууме». При этом руководство страны беззастенчиво использует удин в пропагандистской войне против Армении и Арцаха, представляя их в глазах мировой общественности в качестве единственного «хозяина» историко-культурного наследия, как Собственно Албании, так и Восточных краев Армении — Утика и Арцаха, а также якобы в качестве «жертвы армянских интриг». Запущен и процесс учреждения так называемой «Удинской церкви», который, в свою очередь, стал прологом к созданию так называемой «Албанской церкви Азербайджана» с перспективой её сближения с Грузинской, Русской православной, либо же с Римско-католической церквями. Азербайджанское руководство полагает, что как полноправный «правопреемник» Албанской церкви проект «Удинская церковь» вправе заявить о своих претензиях на всё имущество последней: это не только церковное имущество, книги и храмы в Арцахе и Утике, но даже памятники в Западной Армении (к примеру, церковь Св. Креста на острове Ахтамар в современной Турции). При этом удин заставляют нещадно стирать надписи на стенах своих церквей, которые, естественно, были написаны на армянском языке. Так братский армянам удинский народ в XXI в. стал заложником сложившейся для него тревожной исторической ситуации.
«Удинская церковь» рассматривается как важный инструмент антиармянской пропаганды и фальсификации истории региона. Курирование этого важного дела было в свое время поручено бывшему главе администрации президента Азербайджана академику Рамизу Мехтиеву, депутату Милли-меджлиса и директору Института истории Ягубу Махмудову, членкору АН Фариде Мамедовой, государственному советнику по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Камалу Абдуллаеву, руководителю Бакинского международного центра мультикультурализма Азаду Мамедову, председателю Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубаризу Гурбанлы и др. К осуществлению данного проекта были привлечены некоторые активные деятели удинской общины республики, в том числе председатель «Албано-удинской христианской общины Азербайджана» Роберт Мобиян (Мобили) и др., увидевшие в данном проекте надежду решить хотя бы часть острых задач, стоящих перед удинской общиной. Первым действенным шагом, предпринятым к «воссозданию Албанской церкви Азербайджана», была госрегистрация 10 апреля 2003 году Албано-удинской христианской общины, отделения которой действуют в Нидже и Огузе. Практически многие лидеры удин, в Азербайджане и в диаспоре, в той или иной степени политически ангажированы, вовлечены в активную антиармянскую пропагандистскую кампанию. Они периодически участвуют в различных симпозиумах, проводящихся по инициативе и при финансировании руководства Азербайджана, вынужденно содействуя распространению дезинформации о древней истории и Карабахском конфликте, дискредитации армянского народа.
В среде удинской интеллигенции немало и тех, кто глубоко озабочен будущим и подлинной безопасностью удин, всё ещё проживающих на своей исторической родине. По горькому опыту начала и конца XX века они хорошо понимают, что удинам не по пути с руководством Азербайджана, для которого они всего лишь разменная монета, и как только они не будут нужны Азербайджану в контексте карабахского противостояния, то снова превратятся в беззащитную мишень. Для удин главной целью является самосохранение на оставшемся клочке их некогда обширной исторической родины — в селе Нидж, для руководства же Азербайджана это — поглощение Арцаха и построение этнически монолитной тюркской и в религиозном плане мусульманской страны, где не может быть места ни армянам, ни удинам, ни другим христианским либо нехристианским коренным народам этой страны.