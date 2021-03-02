Анкара, , 15:22 — REGNUM Власти Турции не рассматривают возможность размещения российских ЗРС С-400 по «критской модели» и ещё надеются урегулировать этого вопрос с США. Об этом официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил 2 марта в интервью газете Sabah.

По его словам, в Анкаре ещё верят в возможность создания механизма, который бы развеял опасения США об угрозе для НАТО со стороны российских ЗРС. Предложение Анкары, как и ранее, касается покупки комплексов Patriot, хотя Турция уже приложила значительные усилия для этого, и договориться с США не удалось.

Турция, подчеркнул Калын, не рассматривает для С-400 формулу, подобную «критской модели». Речь идёт о ситуации с покупкой российских зенитных систем С-300 ПМУ1 Кипром в 1999 году. Тогда давление Анкары вынудило Кипр передать права на ЗРК Греции, и комплексы разместили на Крите при посредничестве и согласии американско стороны.

«Тема передёрнута. Ранее мы уже приняли четкое решение по С-400», — сказал Калын.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в конце февраля, что другим странам не стоит беспокоиться из-за закупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

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