Вашингтон, , 15:13 — REGNUM Президент США Джо Байден направил свои поздравления первому президенту СССР Михаилу Горбачеву с 90-летним юбилеем. Текст поздравления американского лидера 2 марта обнародован на странице переводчика Горбачева Павла Палажченко в соцсети Facebook.

«Уважаемый президент Горбачев! От имени американского народа хочу поздравить вас с 90-летием. Это грандиозная веха в вашей легендарной жизни», — говорится в сообщении Байдена.

Также президент США отметил, что, по его мнению, благодаря приверженности юбиляра к свободе и мужеству, позволявшими Горбачеву «на протяжении десятилетий» принимать «трудные, но необходимые решения», мир, как считает Байден, сделался более безопасным.

«И это и сейчас является источником вдохновения. Я искренне надеюсь, что продление на пять лет Договора СНВ-3 свидетельствует о том, что США и Россия могут и впредь сотрудничать в совместных усилиях по продолжению начатого вами дела», — также указывается в поздравлении американского лидера Горбачеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления первому президенту СССР Михаилу Горбачеву с 90-летним юбилеем направила канцлер Германии Ангела Меркель.