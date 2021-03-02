Нур-Султан, , 15:07 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев оценил переговоры между казахстанским и киргизским лидерами Касым-Жомартом Токаевымы и Садыром Жапаровым, сообщили в пресс-службе экс-президента.

2 марта Назарбаев и Жапаров обсудили развитие двустороннего сотрудничества. Первый президент Казахстана назвал переговоры глав государств результативными и отметил необходимость наращивания контактов между представителями бизнеса.

Назарбаев также отметил высокий уровень сотрудничества и партнерства между двумя странами. Жапаров, в свою очередь выразил свое уважением и благодарность экс-президенту Казахстана за вклад в развитие двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Садыр Жапаров прилетел в Нур-Султан с государственным визитом по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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