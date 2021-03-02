Казань, , 15:23 — REGNUM В Татарии в течение двух дней, 3 и 4 марта, будут тестировать системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Жителей просят соблюдать спокойствие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Масштабная проверка коснется всех регионов России. Регулярное оповещение населения осуществляют для поддержания в состоянии постоянной готовности технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.

Подача сигнала путем запуска электросирен и громкоговорителей 3 и 4 марта запланирована с 9:00 (мск).

Как сообщало ИА REGNUM, в России 3 марта состоится проверка готовности систем оповещения. Такая же проверка состоится 6 октября 2021 года.

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