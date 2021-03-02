Сиэтл, США, , 15:05 — REGNUM В студии Hardsuit Labs, которая раньше занималась созданием игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, началось массовое увольнение сотрудников. Об этом 2 марта на своей странице в Twitter сообщает сценаристка проекта Анна Вебстер.

https://twitter.com/annacwebs/status/1366533456499335168

Девушка рассказала, что её уволили вместе со всем отделом нарративного дизайна. Сокращению подверглись и сотрудники других департаментов.

Ранее компания Paradox Interactive отстранила Hardsuit Labs от разработки Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 по неназванной причине. Одновременно с этим издатель заявил, что релиз игры не состоится в 2021 году.

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