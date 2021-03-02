Тверь, , 15:04 — REGNUM Официальный старт реализации проекта развития особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Эммаусс» дан в Тверской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 2 марта по итогам заседания облправительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

«Создание особой экономической зоны «Эммаусс» поддержал президент России Владимир Путин. Мы начинаем поэтапно двигаться в развитии новой экономической зоны региона. В том числе на площадке ОЭЗ планируем разместить производство продуктов питания», — сообщил Игорь Руденя, комментируя СМИ итоги заседания.

Земельные участки на территории ОЭЗ находятся в госсобственности, инвесторам, которые будут работать в ОЭЗ, земля будет выделяться бесплатно без торгов при соблюдении ряда условий. Также для резидентов ОЭЗ «Эммаусс» предусмотрены льготы: сниженный налог на прибыль, освобождение от земельного налога на срок до пяти лет, от налога на имущество организаций — на 10 лет, также на 10 лет будет действовать пониженный транспортный налог. Инвесторы получат всю необходимую инфраструктуру за счет бюджетных инвестиций.

В настоящее время готовы концепция ОЭЗ и проект планировки территории. ОЭЗ, в частности, будет включать производственные, торгово-выставочные площадки, зоны рекреации, логистики и другие. На первом этапе развития особой экономической зоны на площади около 140 га создадут готовые для производственной и торгово-выставочной деятельности объекты, таможенный терминал, административный корпус. Общая же площадь участков с учетом перспективного плана развития ОЭЗ составит свыше 1,6 тыс. га.