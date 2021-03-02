Минск, , 15:03 — REGNUM Официальный Минск заинтересован в «многовекторной» внешней политике, выстраиванию отношений с Западом и Россией. Об этом 2 марта на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента.

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«Наша многовекторность обусловлена прежде всего нашей экономической политикой. Если Российская Федерация сегодня готова весь экспорт Белоруссии потребить, ну так и вектор будет в том направлении. Но Россия не готова. Мы вынуждены и машиностроительную продукцию, и продукты питания, и нефтехимию, и химию продавать на внешних рынках, в третьих странах. И мы должны это обеспечивать и дипломатически, и политически», — сказал Лукашенко.

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Как сообщает президентская пресс-служба, он подтвердил также, что официальный Минск старается выстраивать дружественные отношения с другими соседями, заинтересована в сотрудничестве с Западом в целом, где есть финансовые и технологические ресурсы, и Китаем. При этом Лукашенко сказал: «Как же не обеспечивать этот вектор? Но при этом мы говорим, что Россия — это незыблемо, это основное направление, по которому мы готовы двигаться».

В президентской службе отметили: «По его словам, руководство России понимает белорусскую сторону в этом вопросе и поддерживает».

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