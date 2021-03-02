Москва, , 15:01 — REGNUM Ввод так называемых ковид-паспортов в Евросоюзе будет противоречить принципу добровольности, заявил 2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Глава МИД РФ подчеркнул, что данная задумка противоречит правилам бюрократии, поскольку есть решение в странах ЕС о том, что вакцинация — дело добровольное.

«Надеюсь, решение будет приниматься с учётом мнений стран-членов, а не навязываться им. Фактор добровольности вакцинации — очень серьёзный», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидеры стран ЕС согласились с необходимостью введения электронных сертификатов вакцинации.

Также в Евросоюзе планируют совместить национальные системы считывания информации. К лету 2021 года эту работу планируют завершить.

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