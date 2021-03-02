Москва, , 15:03 — REGNUM По итогам января 2021 года средневзвешенная стоимость новой легкой машины в России составила 1 803 000 рублей. Об этом 2 марта сообщает агентство «Автостат».

Стоит отметить, что в прошлом месяце средневзвешенная цена новой легковушки выросла в России по сравнению с прошлым годом на 13,3%.

Отмечается, что средневзвешенная стоимость иномарки за отчетный период составила 2 111 000 рублей, а машин отечественных брендов — 747 000 рублей. При этом в годовом сравнении средневзвешенная стоимость автомобилей иностранных марок выросла на 14,1%, а моделей российского автопрома — на 7,7%.

Средневзвешенную стоимость авто специалисты агентства рассчитывали исходя из средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и количества проданных по каждой модели авто с учетом модификаций.

Ранее стало известно, что в России на начало 2021 года было зарегистрировано 45 млн легковых автомобилей.

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