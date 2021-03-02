Москва, , 15:00 — REGNUM В летнем курортном сезоне 2021 года у российских туристов будут пользоваться наибольшей популярностью такие страны как Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба, Танзания и Греция. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, передаёт RT.

Горин отметил, что в данное время для туристов из России открыто авиасообщение с более, чем 20 странами. По его мнению, риска покупки туров заранее нет. Надежнее покупать путевки у операторов и турагентов.

При этом вице-президент АТОР не исключил, что большинство граждан в этом году не поедут за границу, а предпочтут отдыхать в России — в Краснодарском крае, Крыму и Калининградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, за поток туристов из России в 2021 году будут бороться Египет, Дубай, Кипр и Греция.

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