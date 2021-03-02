Вашингтон, , 14:56 — REGNUM Популярная видеоигра Adopt Me, созданная на платформе Roblox, установила новый рекорд. Суммарно её скачали больше 20 млрд раз, сообщает портал PCGamesN 2 марта.

Разработчики из независимой студии DreamCraft поблагодарили геймеров за оказанную поддержку. В дальнейшем они планируют и дальше развивать свой проект — в частности, добавить в него голосовой чат.

Напомним, Roblox — это видеоигра-платформа для создания собственных проектов. Её релиз состоялся в 2006 году.

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