Вашингтон, 2 марта 2021, 14:56 — REGNUM Популярная видеоигра Adopt Me, созданная на платформе Roblox, установила новый рекорд. Суммарно её скачали больше 20 млрд раз, сообщает портал PCGamesN 2 марта.
Разработчики из независимой студии DreamCraft поблагодарили геймеров за оказанную поддержку. В дальнейшем они планируют и дальше развивать свой проект — в частности, добавить в него голосовой чат.
Напомним, Roblox — это видеоигра-платформа для создания собственных проектов. Её релиз состоялся в 2006 году.
Читайте ранее в этом сюжете: Тысячи игроков в World of Warcraft примут участие в необычной акции