Сараево, , 15:00 — REGNUM Президент Сербии Александар Вучич выступил с предложением о проведении саммита примирения с Боснией и Герцеговиной (БиГ). Он заявил об этом 2 марта на пресс-конференции в Сараево, после встречи и передачи вакцины от COVID-19 британо-шведской компании AstraZeneca в дар Боснии и Герцеговине.

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«Я предложил провести большой саммит между Сербией и Боснией и Герцеговиной, саммит сотрудничества, примирения, открытости, чтобы посмотреть, как открыть границы друг другу, чтобы мы могли увеличивать товарооборот и увеличивать зарплаты наших граждан», — сказал он.

Также Вучич отметил, что, по его мнению, Сербия и БиГ нужны друг другу, так как народы двух стран живут рядом, у них нет никого ближе и они могут опираться только друг на друга.

«Мы, балканские народы, только сами себе можем помочь, вместе мы можем развиваться намного быстрее. Это будет политикой Сербии», — добавил сербский лидер.

В свою очередь председатель президиума БиГ Милорад Додик поблагодарил Вучича за вакцину и приветствовал инициативу по проведению такого саммита.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта новая партия вакцины от COVID-19 «Спутник V» прибыла из России в Сербию, груз в аэропорту Белграда лично встречал сербский президент Александар Вучич.