Москва, , 14:54 — REGNUM Космический аппарат «Арктика-М» и разгонный блок «Фрегат» приняты на сопровождение специалистами Центра контроля космического пространства (ЦККП) Космических войск ВКС России. Об этом 2 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

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В ведомстве добавили, что информация об этих объектах была внесена в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома «Байконур» в 09:55 мск 28 февраля. Космический аппарат отделился от разгонного блока и успешно вышел на рабочую орбиту.

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Спутник «Арктика-М» будет проводить метеорологический и гидрологический мониторинг полярных областей Земли, включая приграничные территории на севере России. Позже число спутников серии «Арктика-М» на орбите будет доведено до пяти аппаратов, что позволит повысить точность моделей краткосрочных метеопрогнозов.