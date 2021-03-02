Нур-Султан, , 14:54 — REGNUM По итогам 2020 года объем валовой продукции сельского хозяйства в Казахстане составил 6,3 трлн тенге ($15 млрд), что на 5,6% больше, чем годом ранее. Об этом 2 марта заявил министр сельского хозяйства республики Сапархан Омаров на заседании правительства.

По его словам, министерство планирует увеличить долю казахстанских товаров на внутреннем рынке до 80%, обеспечить повышение доходов сельских жителей, увеличить производительность труда в сельском хозяйстве, а также нарастить экспорт переработанной продукции.

Омаров отметил, что внутреннее производство обеспечивает 50% рынка сахара, 58% — мяса, 59% — яблок, 61% — рыбы. По словам министра, по каждому виду продуктов определены проекты по увеличению внутреннего производства.

Ранее глава правительства Казахстана Аскар Мамин заявил, что республика может стать одним из мировых продуктовых распределительных центров.

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