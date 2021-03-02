Челябинск, , 14:52 — REGNUM В Челябинске четверо граждан осуждены за сбыт героина. Среди них трое мужчин и женщина, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор вынес Советский районный суд. По данным следствия, в группировку входили 32-летний житель Москвы и 23-летняя гражданка Киргизии. Они доставили из Москвы более килограмма героина и передали партию 26-летнему жителю Калуги, который приступил к фасовке. А затем 28-летний гражданин Узбекистана должен был разместить этот товар в тайниках.

Преступные намерения соучастников не были доведены до конца. Их задержали сотрудники полиции. Суд назначил мужчинам от девяти до девяти с половиной лет колонии строгого режима, а женщине — восемь лет общего. Также с них взыщут штрафы (с мужчин по 50 тыс. рублей, а с женщины — 30 тыс.).