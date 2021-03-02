Варшава, , 14:51 — REGNUM На продаваемых в польских магазинах бытовых приборах появятся новые этикетки. На них будет обозначена энергетическая характеристика товаров. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил председатель польского Объединения работодателей в области бытовой техники Войцех Конецкий журналистам.

«На новых этикетках будет перечислена информация не только о потреблении электроэнергии тем или иным бытовым прибором, но также, например, использование количества воды в его работе, а также уровень шума», — указал Конецкий.

Кроме того, поменяется и маркировка бытовой техники. Так, исчезнут классы «А с плюсами», а их заменит шкала из семи пунктов от «А» до «G».

Например, те товары, которые сейчас маркированы как «А +++», будут обозначаться без плюсов, а с помощью буквы «С».