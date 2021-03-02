Тверь, 2 марта, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Новые проекты ревитализации городских пространств и вопросы создания центров деловой активности в городах Тверской области обсуждались 2 марта на заседании правительства региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Эти проекты направлены на повышение качества жизни каждого жителя региона, развитие уже работающих и открытие новых компаний, создание рабочих мест. Для достижения этих целей уже запущен ряд проектов, которые призваны кардинально преобразить городскую среду и придать новую динамику долгосрочному развитию региона. Мы используем лучший отечественный и мировой опыт, который позволяет трансформировать исторические застройки и промзоны в новые общественные, деловые и культурные пространства, с учетом исторического наследия региона. Это должно стать стилем Тверской области», — сказал Игорь Руденя.

В числе флагманских проектов, которые реализуются в регионе, — реновация исторического комплекса зданий «Морозовский городок» в Твери, получившая поддержку госкорпорации ВЭБ.РФ. Горизонт его реализации до 2030 года. На этой территории планируется создать новый деловой, культурный, туристический центр региона. В рамках проекта будут благоустроены территории, проведена реставрация и восстановление исторической постройки. Предусмотрено создание парка, фестивальной и спортивной площадок, конгресс-центра, гостиничного, ресторанного и других комплексов. Жителей старых зданий переселят в новостройки на улице Фрунзе — дома планируется сдать в третьем квартале 2022 года.

Реновация «Морозовского городка» станет первым шагом к реализации другого знакового проекта — созданию зоны социально-деловой инфраструктуры «Тверь-Экспо». Он предусматривает организацию выставочного и общественного пространства с ландшафтным парком, центрами городских активностей, жилым кварталом в Заволжском районе Твери. Ещё одно общественное пространство запланировано на набережной реки Лазури — это будет мультимедийный исторический парк «Россия — моя история».

В планах также — развитие в Твери IT-кластера на площадке предприятия «Элтор» и машиностроительного кластера с участием Тверского вагонзавода, КСК, Центросвармаша, ПК «Транспортные системы». Всего планируется привлечь около 20 резидентов и создать около 3500 новых рабочих мест.

Работа по созданию новых площадок ведется не только в областном центре. Так, развиваются индустриальные площадки на базе промышленного парка «Боровлево-3» и особой экономической зоны промышленного типа «Эммаусс» в Калининском районе. Особое внимание уделено развитию малых городов Верхневолжья — Осташкову, Калязину, Бежецку, Торопцу, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В основе концепций общественных пространств территорий — раскрытие туристических возможностей. Подготовлен мастер-план развития исторической части Вышнего Волочка. В Торжке планируется восстановление архитектурного ансамбля Путевого дворца при участии инвестиций банка БРИКС. В Ржеве продолжается формирование инфраструктуры у мемориала Советскому солдату, в том числе создание железнодорожной станции у комплекса. В Кувшинов, имеющем статус территории опережающего социально-экономического развития, в ближайшие 10 лет планируется привлечь около 15 млрд рублей инвестиций и создать свыше 1200 новых рабочих мест.