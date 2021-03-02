2 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Москва, , 16:05 — REGNUM В Государственном музее изобразительного искусства имени А. С. Пушкина открылась выставка «Билл Виола. Путешествие души». Фоторепортаж ИА REGNUM с открытия выставки.

Посетители на выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Билл Виола. Путешествие души» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Билл Виола — американский художник, который исследовал возможности видеоарта и совершенствовал свое владение медиатехнологиями при создании работ начиная с 1970-х годов. В музее представлены работы, созданные в период с 2000 по 2014 год.

«Чаша слез». Фрагмент Наталья Стрельцова © ИА REGNUM «Чаша слез». Фрагмент Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Омовение». Фрагмент Наталья Стрельцова © ИА REGNUM «Омовение». Фрагмент Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспозиция состоит из двух десятков видеоработ, которые присланы в музей по интернету. Большие плоские мониторы расположены на расстоянии. В залах музея минимальное освещение, это позволяет концентрироваться только на показанном с экрана видеоряде.

«Вознесение Изольды» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM «Вознесение Изольды». Фрагмент Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В большом пространстве «Белого зала» установлена масштабная инсталляция «Огненная женщина» и «Вознесение Тристана», а также расположены работы «Омовение», «Чаша слез», «Обращаясь в свет» и «Вознесение Изольды», созданные в 2005 году.

В главном зале расположилась видеопроекция «Квинтет изумленных», созданная в 2000 году в рамках серии «Страсти», на экране группа из пяти человек показана в замедленной съемке: видно, как меняется мимика на лице человека, сменяются эмоции и проживаются чувства.

«Церемония» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM «Церемония» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Билл Виола. Путешествие души» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Комната Катерины»: с первого взгляда кажется, что инсталляция показывает комнату в разное время суток. Но при детальном рассмотрении интерьера и наблюдении за ежедневным ритуалом героини можно увидеть, что в маленьком окошечке разное время года: лето, осень, зима, а что в пятой комнате — можно только предполагать.

Посетители на выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Билл Виола. Путешествие души» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке представлены несколько работ из серии «Водные портреты», видеоролики из серии «Мученики», из серии «Мираж», серии «Трансфигурации» и серии «Страсти». Все представленные работы — это продолжение исследований тем, волнующих художника с самого начала. В работах художник суммирует свои творческие поиски, главный предмет которых — состояние человека, его путешествие в этом мире от рождения до смерти, а также трансформации, происходящие с его душой. Билл Виола путешествовал по миру, исследовал разные культуры, их духовное наследие, записывал традиционную музыку и наблюдал за влиянием религии на искусство и на культуру.

«Три женщины» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM «Три женщины» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит со 2 марта по 30 мая 2021 года в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в главном корпусе, расположенном по адресу улица Волхонка, дом 12.