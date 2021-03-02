Москва, 2 марта 2021, 16:05 — REGNUM В Государственном музее изобразительного искусства имени А. С. Пушкина открылась выставка «Билл Виола. Путешествие души». Фоторепортаж ИА REGNUM с открытия выставки.
Билл Виола — американский художник, который исследовал возможности видеоарта и совершенствовал свое владение медиатехнологиями при создании работ начиная с 1970-х годов. В музее представлены работы, созданные в период с 2000 по 2014 год.
Экспозиция состоит из двух десятков видеоработ, которые присланы в музей по интернету. Большие плоские мониторы расположены на расстоянии. В залах музея минимальное освещение, это позволяет концентрироваться только на показанном с экрана видеоряде.
В большом пространстве «Белого зала» установлена масштабная инсталляция «Огненная женщина» и «Вознесение Тристана», а также расположены работы «Омовение», «Чаша слез», «Обращаясь в свет» и «Вознесение Изольды», созданные в 2005 году.
В главном зале расположилась видеопроекция «Квинтет изумленных», созданная в 2000 году в рамках серии «Страсти», на экране группа из пяти человек показана в замедленной съемке: видно, как меняется мимика на лице человека, сменяются эмоции и проживаются чувства.
«Комната Катерины»: с первого взгляда кажется, что инсталляция показывает комнату в разное время суток. Но при детальном рассмотрении интерьера и наблюдении за ежедневным ритуалом героини можно увидеть, что в маленьком окошечке разное время года: лето, осень, зима, а что в пятой комнате — можно только предполагать.
На выставке представлены несколько работ из серии «Водные портреты», видеоролики из серии «Мученики», из серии «Мираж», серии «Трансфигурации» и серии «Страсти». Все представленные работы — это продолжение исследований тем, волнующих художника с самого начала. В работах художник суммирует свои творческие поиски, главный предмет которых — состояние человека, его путешествие в этом мире от рождения до смерти, а также трансформации, происходящие с его душой. Билл Виола путешествовал по миру, исследовал разные культуры, их духовное наследие, записывал традиционную музыку и наблюдал за влиянием религии на искусство и на культуру.
Выставка проходит со 2 марта по 30 мая 2021 года в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в главном корпусе, расположенном по адресу улица Волхонка, дом 12.