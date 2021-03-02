Омск, , 14:50 — REGNUM В Омске следователи проводят проверку по информации о нападении стаи бродячих собак на школьницу. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 марта в областном следственном управлении СКР.

Информация об инциденте появилась в соцсетях и СМИ. В ходе проверки следователи установят обстоятельства произошедшего, выяснят, какие телесные повреждения получила пострадавшая.

Также будут установлены ответственные лица, в обязанности которых входит своевременный отлов бродячих животных. Действиям работников будет дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке завершилось расследование уголовного дела по факту смерти ребёнка после нападения на него стаи бездомных собак.

Читайте также: На Камчатке нашли виновного в смерти искусанного собаками ребёнка