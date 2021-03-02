Кострома, , 15:57 — REGNUM Молодой мужчина из Костромы попал под скоростной электропоезд «Ласточка» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

Электропоезд «Ласточка» © Наталья Диева

Трагедия произошла вечером 1 марта на перегоне «Адлер-Хоста». По предварительной версии, 25-летний мужчина переходил железнодорожные пути, проходящие рядом с одним из местных ресторанов. Он не заметил поезд, следовавший по маршруту Сочи — Роза Хутор.

Известно, что машинист пытался применить экстренное торможение, но избежать наезда на человека не удалось. Мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз.