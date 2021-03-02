Красносулинский район, Ростовская область, , 14:49 — REGNUM В Ростовской области умер второй пострадавший при взрыве газового баллона в Красносулинском районе. Известно, что мужчина скончался в одном из больничных учреждений Ростова-на-Дону, куда был переведён вместе с пострадавшим подростком.

Ранее, 26 февраля, стало известно, что скончался один из пострадавших при взрыве газа на хуторе Молаканский, пишет ТАСС. За жизнь пациента боролись сотрудники больницы города Зверево.

ИА REGNUM сообщало, что на Дону по факту взрыва газового баллона возбуждено уголовное дело. Инцидент произошёл утром 22 февраля 2021 года. Ожоги и травмы получили двое мужчин и 15-летний подросток.

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