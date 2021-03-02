2 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Всё, что касается детей и родителей, не может иметь никакого отношения к торговле. Если «рыночек» начнет «решать», то завтра он предложит продажу органов. Здесь не может быть никаких полутонов. Торговля людьми и призыв к ней — это уголовное преступление.

Сергей Гуркин, , 15:34 — REGNUM На улицах Саратова появились билборды с рекламой «суррогатного материнства». Местных жительниц, разумеется, молодых и безупречно здоровых, призывают «помочь бесплодной паре стать родителями» и «стать суррогатной мамой в Москве».

Василий Верещагин. Продажа ребенка-невольника (фрагмент). 1872

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Отсылка к столице в данном случае — прекрасный способ улучшить и без того безоблачные отношения между регионами и Москвой. Молодых женщин не просто призывают превратиться в инкубатор, им предлагают сделать это в столице и, подразумевается, для столицы.

К руководителям клиники — этой конкретной и всех прочих на «рынке» — особых вопросов нет. Закон они не нарушают. Проблемы у них с совестью, но это категория не рыночная и даже не юридическая.

Вопросы есть к депутатам Госдумы, правительству, Общественной палате и далее по списку. Предполагается, что они защищают традиционные ценности. Но защита эта почему-то чрезвычайно избирательна.

В Госдуме как раз готовят новый закон для этого «рынка». Но сущность закона заключается в том, что вместо отсутствия каких-либо правил появятся правила весьма «либеральные».

Заседание в Госдуме Duma.gov.ru

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Традиционность сведётся к запрету на экспорт «товара». Кроме того, будут указаны четкие условия «соглашения», а также «требования» к каждой из сторон. Против самого принципа торговли детьми Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации не возражает.

Но разве проблема состоит только в вывозе за границу или в том, что ребенка примут не состоящие в браке лица? А в самом принципе торговли телом проблемы нет? В рекламе, которая обещает «высокое возмещение», то есть прямо к такой самоторговле призывает — нет?

Суррогатным может быть только способ «заказа». Ни мать, ни ребенок не могут быть суррогатными. Присутствие технологий не отменяет существования тончайшей связи, которую сначала искусственно создают, а потом столь же искусственно, грубо и бездушно, обрубают.

Можно рассказывать трогательные истории о том, как тяжело живется людям, которые не могут завести детей. А можно посмотреть правде в глаза и сказать прямо: мы хотим залезть вам в тело и в душу, вывернуть наизнанку, но «возмещение» будет «высоким».

Речь идет о продаже собственного ребенка, и это не назовешь никаким другим словом. Насколько мама осознает степень и глубину травмы, которая ей таким образом наносится, не имеет решающего значения. Пользоваться наивностью столь же преступно, как пользоваться бедностью.

Беременные (сс) rawpixel

Трогательные истории про невозможность завести ребенка были бы куда более трогательными, если бы в детдомах не было тысяч одиноких детей. Желающим же «особой генетической связи с ребенком» хочется сначала предложить циркуль, а потом отправить подальше.

Эти первые примеры призыва торговать своим телом под прикрытием добреньких слов («но ведь от этого никому не будет плохо!») напоминают нам, что мир ценностей, вывернутых наизнанку, и мир насилия под маской либеральной заботы — куда ближе к нам, чем может казаться.

Всё, что касается детей и родителей, не может иметь никакого отношения к торговле. Если «рыночек» начнет «решать», то завтра он предложит продажу органов. Здесь не может быть никаких полутонов. Торговля людьми и призыв к ней — это уголовное преступление.

Многие из тех, кто ведет такой бизнес и законодательно его благословляет, не видят в ситуации никакой проблемы. Сразу после голосования («продавать можно, но только в пределах страны и только членам профсоюза») они, наверное, могут и про традиционные ценности поговорить, а то и в храм сходить.

Нет-нет-нет. Аргументы из анекдота-пересказа истории про Адама, Еву и яблоко, насчет перекладывания ответственности, тут не пройдут. Вы не просто ответили на запрос рынка. Вы не просто упорядочили неупорядоченное. Нет-нет.

Вы будете отвечать за чудовищную дыру в душе каждой такой матери.

Вы — лично.