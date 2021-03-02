Джакарта, , 14:48 — REGNUM Министерство человеческого развития и культуры Индонезии рассмотрит возможность возобновления занятий в школах, начиная с апреля 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что президент Индонезии Джоко Видодо хочет, чтобы школы вновь открылись в июле 2021 года, после завершения вакцинации учителей.

Вопрос был поднят на совместном заседании с участием представителей министерства образования и культуры, министерства здравоохранения, целевой группы по борьбе с COVID-19, министерства религии, министерства внутренних дел и ряда эпидемиологов.

В целевой группе по борьбе с COVID-19 заявили, что, школы могут быть открыты при условии соблюдения строго санитарного протокола.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства Индонезии, за последние 24 часа в стране выявили 5712 новых случаев заражения коронавирусом.

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