Ирвайн, США, , 14:47 — REGNUM Более 1,3 тыс. игроков в WoW Classic создадут себе новых персонажей в рамках акции The Fresh Crusade. Об этом 1 марта сообщило издание PCGamer.

The Fresh Crusade — это акция, приуроченная к скорому выходу World of Wacraft: Burning Crusade Classic. Во время её проведения опытные геймеры будут создавать себе новых персонажей на малозаселённых серверах и начинать прохождение с самого начала.

Таким образом, игроки планируют улучшить внутриигровую экономику проекта. Дело в том, что на серверах с большим количеством геймеров часто встречаются боты (программы, автоматически управляющие персонажами), что приводит к завышенным ценам и нечестной торговле.

Напомним, релиз World of Wacraft: Burning Crusade Classic состоится уже в 2021 году. Точная дата пока не называется.

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