Москва, , 14:47 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» и Московский физико-технический институт (МФТИ) в рамках третьего Всероссийского учебного фестиваля по искусственному интеллекту и программированию «RuCode Festival» проведут конкурс по созданию алгоритмов автоматического поиска изменений состояния земной поверхности с использованием технологий искусственного интеллекта и нейронных сетей. Участникам предоставят доступ к мультиспектральным снимкам с космического аппарата дистанционного зондирования земли «Канопус-В», сообщает оргкомитет фестиваля.

Изменения состояния земной поверхности возникают вследствие действия различных природных и техногенных факторов. Например, вырубки леса, лесных пожаров, наводнений, строительства и др. Мониторинг изменений позволяет принимать своевременные и правильные управленческие решения на уровне предприятия, региона, государства.

В конкурсе могут принять участие все желающие. Начинающие специалисты познакомятся со спецификой работы с космическими данными и алгоритмами искусственного интеллекта, а для экспертов, уже достигших результатов на этом направлении, участие в конкурсе станет возможностью испытать себя в решении масштабной практической задачи. Авторы лучших решений будут награждены ценными призами. Зарегистрироваться, а также ознакомиться с полными правилами и условиями участия можно на сайте: roscosmos.rucode.net.

Директор Департамента цифрового развития Госкорпорации «Роскосмос» Константин Шадрин: «Эффективное решение задач наблюдения за состоянием окружающей среды и экологии, контроль использования природных ресурсов и управление территориями без использования данных дистанционного зондирования Земли из космоса не представляется возможным. Вместе с тем нам просто необходимо идти в ногу со временем, разрабатывать и внедрять новые способы работы с имеющимся массивом космических данных. И, конечно, умение работать с большими данными, наличие собственной экспертизы в области применения технологий искусственного интеллекта, в частности нейросетей, является неотъемлемой составляющей наших преимуществ перед конкурентами. Сегодня мы вместе с МФТИ проводим конкурс, чтобы найти талантливых начинающих или уже состоявшихся специалистов, в целях поиска неординарных и возможно более оптимальных решений в области работы с данными космической съёмки».

Ректор МФТИ, член-корреспондент РАН Николай Кудрявцев: «МФТИ уже много лет на своих базовых кафедрах успешно реализует проекты по освоению космоса. Сегодня накоплено огромное количество данных, полученных благодаря космическим программам, которые требуют математической обработки. Благодаря совместному проекту МФТИ и Госкорпорации «Роскосмос» любой желающий может попробовать себя в обработке геоинформационных данных, ранее доступных только профессионалам. Стремительное развитие IT даёт нам возможность обрабатывать огромный массив накопленных данных, в том числе данных, переданных с МКС и спутников за последние десятки лет. На наших глазах уже сейчас космос становится ближе!».

Директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев: «Важной составляющей таких мероприятий является то, что каждый участник независимо от опыта получает именно то, что ему нужно: новички знакомятся с азами программирования, а состоявшиеся специалисты получают возможность решить прикладную задачу от крупной компании. На этот раз перед участниками мероприятия поставлена сложная практическая задача по автоматической обработке огромного массива данных, полученных с космического аппарата. Это лишний раз доказывает, что IT-специалист может найти сферу приложения своих знаний и навыков практически в любой отрасли».

Госкорпорация «Роскосмос» выступает партнёром третьего Всероссийского учебного фестиваля по искусственному интеллекту и программированию «RuCode Festival». Мероприятие стартовало 1 марта и продлится до 25 апреля. Фестиваль инициирован МФТИ вместе с ведущими вузами страны, общественными организациями и ИТ-парками. Участие бесплатное. Мероприятие состоится в третий раз, за время его существования участниками стали более 30 000 человек со всей России и 82 стран. В программу входят обучающие онлайн курсы, интенсивы по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию, а также чемпионаты по этим направлениям. Партнёрами мероприятия в этом году также выступают Фонд президентских грантов и компания Яндекс.

Основная цель фестиваля — популяризация IT-образования и привлечение в профессию молодых, талантливых школьников и студентов. Тех, кто только знакомится с программированием, и, конечно, тех кто уже достиг на этом направлении определённых результатов. Сфера приложения возможностей программистов сегодня почти ничем не ограничена.