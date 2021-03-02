Байконур, Казахстан, , 14:46 — REGNUM Сотрудники Министерства внутренних дел РФ проводят следственные действия по факту кражи деталей на космодроме Байконур, сообщили 2 марта в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

«В настоящее время УМВД России на комплексе Байконур проводит необходимые следственные действия по данному факту», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в СМИ появились сообщения, что со 110-й площадки космодрома, которая не эксплуатируется уже 30 лет, похитили детали с драгоценными редкоземельными металлами. Следы взлома сотрудники обнаружили 19 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что при строительстве космодрома «Восточный» были похищены 11 млрд рублей. Было возбуждено 128 уголовных дел, которые были объединены и переданы в суд. Осуждены 32 человека.

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