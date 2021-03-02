Красногорск, , 14:48 — REGNUM С начала 2021 года из аварийных домов в Подмосковье переселили 89 человек. Об этом 2 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Расселение граждан производилось в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В новые квартиры переехали жители Щелкова, Электростали, Богородского, Волоколамского и Орехово-Зуевского округов.

Как отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, на 2021 год в Подмосковье запланировано переселение из аварийного жилья 2,8 тыс. человек. Наиболее массовые мероприятия по расселению планируется осуществить в Солнечногорске, Шатуре и Рузском городском округе.

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