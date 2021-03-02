Нижний Новгород, , 14:44 — REGNUM 87-летняя жительница Нижнего Новгорода, на которую рухнула вывеска магазина, скончалась в больнице от полученных травм. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По имеющейся информации, инцидент произошел в Автозаводском районе накануне, 1 марта.

В министерстве чрезвычайных ситуаций отмечают, что обрушение рекламной конструкции и части козырька случилось из-за падения на них большого объема снега с одного из балконов дома, в котором располагается продовольственный магазин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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