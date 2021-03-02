Барнаул, , 14:44 — REGNUM Весьма странные слова на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным произнес председатель правления Алтайского завода прецизионных изделий (он же председатель правления Союза промышленников, прим. ИА REGNUM) Виктор Герман. Когда ему дали слово, он отметил, что потенциал развития есть и у Алтайского края, и у страны, но мест, куда можно приложить руки, не очень много.

«Мы 30 лет непонятно чем занимаемся, пора начинать работать», — заявил промышленник и посетовал, что государство должно больше помогать тому сектору экономики, в котором работает завод прецизионных изделий.

В связи с этим глава российского правительства поинтересовался, позволяет ли заводу сводить концы с концами объем реализации продукции и сколько процентов субсидии государство должно предоставить? Не получив вразумительного ответа (Виктор Герман лишь отметил, мол «надо считать» — прим. ИА REGNUM), Михаил Мишустин назвал три варианта помощи породным промышленным предприятиям.

«Есть три варианта, как вам помогать. Первый вариант — гранатовый. Есть специальная индивидуальная программа, которая позволяет брать деньги на субсидии — специально по одному миллиарду выселяется каждый год. Второй источник — Фонд развития промышленности, который получил средства на реализацию федеральной программы по поддержке локализации компонентов самоходной техники. Средства есть — миллиард на 2021 год и это только начало», — отметил Михаил Мишустин и рекомендовал губернатору Алтайского края Виктору Томенко подать соответствующую заявку.

«Третий вариант — это ваш региональный фонд развития промышленности. На его докапитализацию по линии Минпромторга предусмотрено 250 миллионов рублей», — пояснил глава российского правительства. Прецизионные изделия, выпускаемые на алтайском заводе, он считает «гордостью».

Также Михаил Мишустин заявил, что программы импортозамещения необходимо продолжить.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин намерен посетить все 10 проблемных регионов, для которых российское правительство подготовило индивидуальные программы развития. Сегодня, 2 марта, он работал в Барнауле, а завтра, в свой день рождения, посетит соседнюю Республику Алтай.

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