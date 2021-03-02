Минск, , 15:00 — REGNUM Белоруссия готова выпускать для России авиационные комплектующие и узлы, а также обслуживать среднемагистральные самолёты. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 2 марта на совещании по сотрудничеству Москвы и Минска в военной сфере.

Белорусский лидер отметил, что 22 февраля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи он продолжил разговор об авиационной кооперации, начатый Россией на саммите Евразийского экономического союза в связи с разработкой среднемагистрального лайнера. Лукашенко сообщил Путину о переносе из центра Минска авиазавода.

«И мы готовы не только обслуживать эти самолеты, которые производятся в России, но и производить некоторые узлы и комплектующие. То есть осуществлять более тесную кооперацию», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Кооперация выгодна Белоруссии, добавил он и призвал теснее развивать взаимодействия с РФ и по линии предприятий военно-промышленного комплекса.

Читайте также: Военные России и Белоруссии подписали программу партнёрства на пять лет