Пенза, , 14:49 — REGNUM В Пензе городские власти из-за перепадов температуры воздуха не исключают повторных провалов асфальтового покрытия на улично-дорожной сети. О вероятности возникновения подобных инцидентов шел разговор на совещании в администрации города 2 марта.

На минувшей неделе очередная яма появилась на перекрестке улиц Чкалова и Богданова. Устраняет провал ресурсоснабжающая организация, отвечающая за инжерные коммуникации в этом районе, сообщил директор городского департамента ЖКХ Максим Иванкин.

Участники совещания заявили о возможности повторений образования новых просадок, так как с приходом весны начинаются, как правило, перепады температур.

В прошлом году в ямы на дорогах Пензы попали несколько транспортных средств. В июле автомобиль дорожной службы, который перевозил песок попал в дорожную ловушку на пересечении улиц Московской и Максима Горького, сообщает «Пенза-информ». В конце сентября большегруз пришлось вытаскивать краном после провала в яму на улице Собинова. Еще один грузовик угодил в провал на пересечении улиц Суворова и Кулакова 25 ноября.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе 19 ноября 2019 года под землю провалился автомобиль с людьми, под асфальтом оказалась яма с кипятком. Погибли двое мужчин 1966 и 1970 годов рождения. Местные жители заявили, что провалы на этот месте были заметны уже два месяца назад. Следственный комитет возбудил по факту происшествия уголовное дело.

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