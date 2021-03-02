Москва, , 14:43 — REGNUM Включение срочной службы в армии в стаж для пенсии — предложение вполне справедливое, фактически военнослужащий по призыву выполняет такую же работу, как и военнослужащий по контракту, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков

«Контрактинку годы службы армии в пенсионный стаж засчитываются, но при этом данная работа не является результатом его личного выбора, да и возмещение за нее значительно скромнее.

До недавнего времени срочная служба продолжалась дав года, а на флоте — три года, что может оказаться критическим сроком для людей предпенсионного возраста, которым непросто найти работу.

Полагаю, было бы также справедливо засчитывать в пенсионный стаж с повышающим коэффициентом особые условия службы и участие в боевых действиях.

Ведь офицерам и контрактникам выслугу лет таким образом засчитывают, равно как жителям районов крайнего Севера засчитывают с повышением пенсионный стаж.

Принятие такого решения может несколько смягчить общее недовольство повышением пенсионного возраста, хотя непосредственно затронет лишь небольшую часть населения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор Елена Бибикова заявила, что в Совете Федерации прорабатывают вопрос включения в пенсионный стаж службы по призыву в армии.

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