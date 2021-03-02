Томск, , 14:43 — REGNUM В Кировском районе города Томска 2 марта произошёл пожар в Томском техникуме информационных технологий.

Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, сообщение о возгорании в подвале техникума поступило в 14:29 по местному времени.

В ликвидации пожара принимали участие 20 человек и четыре единицы техники. Возгорание локализовали в 14:46, ликвидировали — в 15:01.

По имеющейся информации, из здания техникума из-за пожара эвакуировались 300 человек, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля произошёл пожар в томском Театре юного зрителя.

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