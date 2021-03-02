Лондон, , 14:43 — REGNUM Великобритания готова провести все матчи чемпионата Европы по футболу. Об этом 2 марта заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

«Мы определённо готовы принять любые матчи, которые они захотят провести!» — цитирует Джонсона The Sun.

По его словам, Великобритания способна принять больше матчей в связи с быстрыми темпами вакцинирования от коронавируса.

Джонсон добавил, что успешное проведение Евро-2020 может помочь стране в борьбе за право принять чемпионат мира по футболу в 2030 году.

Напомним, чемпионат Европы должен пройти летом 2021 года в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Дублине, Амстердаме, Риме, Копенгагене, Баку, Бухаресте, Бильбао, Глазго, Будапеште и Мюнхене.